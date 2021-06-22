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22 Haziran 2021 Salı 01:02:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 01:02:00

Dün 1 milyon 582 bin doz aşı daha yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü aşı raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca aşı raporu Sağlık Bakanı
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