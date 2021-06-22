Dün 1 milyon 582 bin doz aşı daha yapıldı

Dün 1 milyon 582 bin doz aşı daha yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü aşı raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerini kullandı.