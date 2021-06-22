Dün 1 milyon 582 bin doz aşı daha yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü aşı raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerini kullandı.
Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021
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