Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı

Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Olaylarda yaşamını yitirenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır."

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestoların başlamasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus'a giderek vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıklamıştı

Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaşanan olaylarda 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını, olaylarla ilgili 516 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.