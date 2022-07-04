VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli
Zelenskiy: Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevi
Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı
'Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakaladık'
Eyfel Kulesi paslandı
ABD, gazeteci Ebu Akile'nin muhtemel İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı!
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Zam onları da kapsayacak
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma
Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi
Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret
Cinayette "tükürük" detayı
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
Gençler 15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'a yalan tazminatı ödeyecek
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:20:00

Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili, "Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Olaylarda yaşamını yitirenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır."

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestoların başlamasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus'a giderek vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıklamıştı

Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaşanan olaylarda 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını, olaylarla ilgili 516 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Özbekistan sağduyu çağrısı Bakanlık
Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum

Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum
Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

Eski sevgiliye ‘Montaj' davası
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
30 bin km'lik bakım

30 bin km'lik bakım
WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor

WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor
Tanınmak müthiş bir şey

Tanınmak müthiş bir şey
Örf ve adetlerimize bağlıyım

Örf ve adetlerimize bağlıyım
‘Ah Belinda'ya geri sayım

‘Ah Belinda'ya geri sayım
Festival çıkarması

Festival çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX