Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir.