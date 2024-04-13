Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru olmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir.
Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir.
Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 13, 2024
Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin... pic.twitter.com/QMm9Fmr5F1
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- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama