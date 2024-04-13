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13 Nisan 2024 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 15:30:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir.

Etiketler : antalya teleferik kaza sanayi ve teknoloji bakanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi
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