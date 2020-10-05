CumhurbaşkanlığI'ndan Macron'a tepki: Kendi hataları için İslam'ı günah keçisi yapmaya çalışması akıl tutulmasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Macron'un sözlerinin İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, şunları söyledi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."