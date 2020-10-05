Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a tepki:
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, "Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışması bir akıl tutulmasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Macron'un sözlerinin İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, şunları söyledi:
"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."
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