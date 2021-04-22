Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi.



Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda Kurul üyeleri, "yeni Anayasa", "anti-demokratik girişimler" ve "sözde Ermeni soykırımı iftirası" konuları üzerinde fikir teatisinde bulundu.

Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'a, Allah'tan rahmet diledi.

Yeni ve sivil bir Anayasa'nın, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa'nın, Türkiye'nin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirdi.

"Demokrasiyi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini" belirten Kurul üyeleri, Türkiye'nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin, siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurguladı.

Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan'ın, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda, Cumhuriyetin 100. yılını, darbe anayasasıyla değil, milletin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade ederek, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, milletin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Milli iradeye sahip çıkarak, demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulamayacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Altun, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda kurul üyelerinin 'yeni Anayasa', 'anti-demokratik girişimler' ve 'sözde Ermeni soykırımı iftirası' konuları üzerine fikir teatisinde bulunduklarını belirtti.

Altun, "Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet dilemişlerdir. Yeni ve sivil bir Anayasa'nın milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa'nın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirmişlerdir. Demokrasimizi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye'nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurgulamışlardır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, toplantıda sözde 'Ermeni soykırımı' iftirasına karşı atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu belirttiği kurul üyelerinin ayrıca Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele aldıklarını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir. Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir."

İftiraya karşı hakikatleri savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı.

Yeni anayasa

YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Sözde Ermeni soykırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.