Çocukluk çağı bronşiti, astıma neden olabilir

Erken yaşlarda görülen bronşitin önemsenmesi gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çocukluk çağında oluşan bronşitin yetişkinlerde astım ve zatürre riskini artırdığını söyledi. "Akciğer sağlığının uzun vadeli korunması için alınabilecek çok sayıda önlem olduğunu biliyoruz ve bu önlemleri aktarmaya özen gösteriyoruz" diye konuşan Dr. Merda Erdemir Işık, akciğerlerin gelişiminin anne karnında başladığını, ergenlikten yetişkinliğe kadar devam ettiğini vurgulayarak, "18 yaşına kadar hem alveollerin sayısı artıyor hem de hava yollarının boyutları gelişiyor. Akciğer gelişiminin devam ettiği bu kritik dönemde bronşit ve zatürre gibi hastalıklara yakalanmak akciğer gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Gözden kaçmaması gereken bir diğer önemli nokta ise akciğer hastalıklarına ek olarak erken dönemde sigara dumanına maruz kalmanın da gelecek yıllarda akciğer sağlığı için önemli bir risk teşkil ettiği. Tütün dumanına maruz kalan çocuklarda akciğer fonksiyonlarının azalmasının yanı sıra ileri yaşlarda astım, zatürre, bronşit, KOAH gibi solunum yolu hastalıkları görülme riski artıyor. Bu enfeksiyonların gelecek yıllardaki yansımaları arasında KOAH da bulunuyor. Sağlıklı bireylerde de yaşın ilerlemesi ile birlikte akciğer fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor, çocukluk çağında henüz gelişirken akciğerlerin hasar alması ise bu süreçte kronik akciğer hastalıklarının oluşum riskini belirgin ölçüde artırıyor" şeklinde konuştu.

