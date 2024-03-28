CHP'deki para sayma skandalı: Şişli Belediye Başkanı Keskin adliyede

28 Mart 2024 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 10:02:00
CHP'deki para sayma skandalı: Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede
Kaynak: DHA
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CHP'deki para kulesi skandalı: Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.
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