"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı

İçişlerin Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapan zehir tacirlerine 42 ilde NARKOÇELİK-14 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.