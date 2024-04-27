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27 Nisan 2024 Cumartesi 08:14:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 08:14:00

"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı

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42 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-14 operasyonunda 321 zehir taciri yakalandı. Operasyonlarda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişlerin Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapan zehir tacirlerine 42 ilde NARKOÇELİK-14 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Etiketler : operasyon zehir taciri uyuşturucu
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