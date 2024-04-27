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27 Nisan 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 08:45:00

Kendisinden haber alınamayan kadın evde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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İstanbul Küçükçekmece'de kendisinden haber alınamayan kadın 4 katlı binanın giriş katında yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yakınları kendisinden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler : küçükçekmece kadın ölü
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