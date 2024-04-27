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27 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00

Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi

Kaynak: DHA

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Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise, yüzde 20'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle birlikte, lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı gibi göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gitti.

Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek.

Düzenlemeyle birlikte kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.

Etiketler : lokanta kafe kdv
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