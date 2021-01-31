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31 Ocak 2021 Pazar 09:22:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 09:22:00

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonunda terör örgütü PKK izi

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dini sembollere hakaret edilmesi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden ikisinin tutuklandığını ve LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait örgütsel dokümanların ele geçirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur. Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir."

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Etiketler : boğaziçi üniversitesi kabe provokasyon pkk terör örgütü
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