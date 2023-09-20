Beylikdüzü'nde çöp yığınları!

Yakuplu Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde çevresinde lüks villaların bulunduğu bölgede yer alan arazi adeta çöp yığınına döndü.

Arazinin yanından geçerken çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü koku ve kirlilikten rahatsız olan mahalle sakinleri, bir an önce alanın temizlenmesini bekliyor.

Yakınlarında bulunan bazı sitelerden çıkan çöplerin kamyonlarla bu alana döküldüğünü savunan bölge sakinleri, belediyenin ilgili sitelere gerekli cezai işlemi uygulamasını talep ediyor.

- "FARELER OLUŞUYOR. ÇOLUK ÇOCUK KORKUYOR"



Dökülen çöplerden rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Yılmaz Bayrakçı, söz konusu alanın Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmış okul arazisi olduğunu belirterek, "Bu alanı siteler çöplük olarak kullanıyorlar. Biz şikayetçiyiz. Çünkü fareler oluşuyor. Çoluk çocuk korkuyor. Koku yapıyor. Hastalık bile yapabilir." ifadelerini kullandı.

Bayrakçı, çöplerin çevrede bulunan bazı sitelerden kamyonlarla taşınarak araziye getirildiğini söyledi.

Bölgedeki sitelerde çöp toplama veya depolama alanlarının yapılmadığını öne süren Bayrakçı, "Bu belediyenin eksikliği. Gereken cezalar verilse bunlar olmaz. Belediyenin aslında bunları yönetmelikte bildirmesi lazım. Site içinde kapalı depolama alanı olmalı. Kuyu sistemi var. Çöpler dolduruluyor, asansörlerle çıkarılıp dökülüyor. Dışarıda herhangi bir kokuya maruz kalmıyor insanlar. Belediye daha iyi biliyor. Bunları yapması lazım. Gerekli cezaları uygularsa..." diye konuştu.

- "HİÇBİR BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YOK"



Bayrakçı, çöp dökülen arazinin girişinde kilitli kapı olduğunu, çöpleri döken kişilerde de buranın anahtarının bulunduğunu ifade ederek, "Belediye kendisi gelip çöpleri topluyor. Kimin döktüğünü biliyor. Hizmet yetersiz. Belediye, belediyeciliğini yapacak. Bu çöpleri kim yığıyorsa cezasını yazacak." dedi.

Herkesin kendisinin çöp toplama alanlarını yapması gerektiğini kaydeden Bayrakçı, bölgede hiçbir bakım ve çevre düzenlemesi olmadığını savundu.

Bardakçı, belediyenin kaldırımları da yapması gerektiğini belirterek, "Hiç kaldırım yok. Yağmur yağdığında çamur yayılıyor yollara. Yol boyunca hiçbir temizlik yok." diye konuştu.

Arazideki çöplerin şu anda az halinin görüldüğünü aktaran Bayrakçı, çöplerin zaman zaman dağ gibi yığıldığını kaydetti.

Bayrakçı, çöplerin uzun süre bekledikten sonra kepçeyle toplandığını anlatarak, bu süre zarfında da alanın sivrisineklerle dolduğunu dile getirdi.

- "BELEDİYENİN BURAYA EL ATMASI LAZIM"



Çöp yığınları nedeniyle oluşan farelerin ölmesi için zehir attıklarını kaydeden Bayrakçı, "Cennet gibi yer pislik içinde. Belediyenin buraya el atması lazım. Altın değerindeki yeri çöplüğe çevirdik. Hizmet yok. Başka diyecek bir şey yok." diyerek tepki gösterdi.

Çevre sakinlerinden Ekrem Gündük de yığılan çöpler için defalarca telefon açarak şikayette bulunduklarını söyledi.

Çöplerin kamyonla getirilip döküldüğünü aktaran Gündük, "Çok yığılma oluyor, aşırı koku oluyor. Fareler cirit atıyor. Çöp olduğu için böyle sorunlarla karşı karşıyayız. Burası komple köpek yuvası. Sanki dersin buraya köpek yeri açılmış gibi." ifadelerini kullandı.

Gündük, belediyenin çöp toplamak için araziye sık sık gelmediğini kaydederek, "Çöp yığılıyor ondan sonra geliyor. Ben 15-20 günde bir geldiğini görmedim. Bayağı bir zaman geçiyor, ondan sonra geliyorlar. Geldikleri zaman çöpleri kaldırdıklarında inanılmaz bir koku oluyor. Hep hastalık yani." görüşünü paylaştı.