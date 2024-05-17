Gazze, Kurban Bayramı'nda da yalnız kalmayacak

Tam 223 gündür Gazze'deki saldırıların altında 20 kişilik ekibi ile acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeryüzü Doktorları, bu yıl da şartların giderek zorlaştığı bölgede kurban organizasyonları düzenleyecek. "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyası ile Türkiye dahil 22 ülkede faaliyetlerini yürütecek olan dernek, Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca bağışçılarının vekaletlerini ulaştıracak.

Kurban etleri konserve haline getirilecek

Kurban kesimlerini güvenlik ve operasyon zorlukları nedeniyle Gazze dışında gerçekleştirmeyi planlayan Yeryüzü Doktorları, üçüncü bir ülkede yapacağı kurban organizasyonunda kesimi gerçekleştirilen kurbanları konserve haline getirecek. Hazırlanan konserveleri soğuk zinciri kırılmadan ve son kullanma tarihi geçmeden Gazze halkına ulaştıracak.

İslami usüllere uygun şekilde ve steril ortamda kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Yeryüzü Doktorları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 Ekim'den beri bölgede sağlık hizmeti ve medikal malzeme desteği veren dernek, konserveleri sınır kapısından geçirip Gazze'deki ekibe teslim edecek ve şehrin her noktasında dağıtacak.

Gazze'de 300 bin kişinin yanında oldular

Saldırıların şiddetiyle tarihin en acı günlerini yaşayan Gazze'de Yeryüzü Doktorları bugüne kadar 20 binden fazla kişiye acil müdahalede bulundu, zorlu ameliyatları gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu yıkılan kliniğindeki malzemeleri hastanelere sevk eden dernek, tıbbi ve medikal malzemeleriyle on binlerce Gazzelinin yaralarını sarmasına destek oldu.

Gazze'deki sağlık ekibi şehrin güneyindeki sağlık hizmetlerine Ahdi ve Avrupa Hastanelerinde devam ediyor. Tıbbi ve medikal alanda desteğinin yanı sıra 55 binden fazla kişiye sıcak yemek, 33 binden fazla kişiye de gıda desteği yapan dernek insani yardım faaliyetleriyle de Gazzelilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yardım çalışmaları kapsamında eş zamanlı olarak Mısır'dan içerisinde gıda, hijyen, ilaç ve ihtiyaç malzemesi bulunan sevkiyatlarını da düzenli olarak Gazze'ye ulaştıran dernek 7 Ekim'den beri 300 binden fazla Gazzeliye destek oldu.