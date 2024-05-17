TÜGVA İstanbul'dan ücretsiz yaz okulu

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde gerçekleştirilen yaz okul, 384 noktada gerçekleşecek.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Program dahilinde öğrencilere Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Ayrıca futbol, basketbol, badminton, oryantiring gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra geziler ve satranç gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençlere ve ailelere seslenerek: