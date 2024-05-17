VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
17 Mayıs 2024 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 17:39:00

TÜGVA İstanbul'dan ücretsiz yaz okulu

ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 24 Haziran – 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Okulu projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik zengin bir eğitim ve etkinlik programı sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde gerçekleştirilen yaz okul, 384 noktada gerçekleşecek.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda dini, kültürel ve sportif etkinliklere katılacaklar.

Program dahilinde öğrencilere Kuran, ilmihal ve siyer dersleri verilecek. Ayrıca futbol, basketbol, badminton, oryantiring gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra geziler ve satranç gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençlere ve ailelere seslenerek:

Yaz Okulu'nun bu sene sekizincisi gerçekleşecek. 7 hafta sürecek olan yaz okulu projesine öğrenciler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler. Başvurularımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz, açıklamasında bulundu..

Etiketler : tügva yaz okulu istanbul türkiye gençlik vakfı
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Film gibi konser

Film gibi konser
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX