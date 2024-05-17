Türkiye, Bahreyn Deklarasyonu'ndaki Filistin kararını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Deklarasyonu'nda yer alan Filistin'le ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Deklarasyonu'nda yer alan Filistin'le ilgili kararı memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi:
Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu'nda yer alan Filistin'le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz.
Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze'de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun somut katkılar sunmasını bekliyoruz.
33. Arap Ligi Zirvesi'nde Kabul Edilen Bahreyn Deklarasyonu'nun Filistin'le İlgili Kararları Hk. https://t.co/0umTsk5bPp pic.twitter.com/7rnCyKpv1a— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 17, 2024
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