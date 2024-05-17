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17 Mayıs 2024 Cuma 13:23:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 13:23:00

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

21 Nisan tarihinde yapılan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi "https://meb.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : meb bursluluk sınavı sınav sonuçları
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