Baykar ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında 24 Mayıs 2021'de imzalanan sözleşme kapsamında, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA, Polonya Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) açıklamasına göre, proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise bu ay yapıldı.

Sistem teslimat töreni, SSB Başkanı Haluk Görgün, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Milli Savunma Bakanlığından heyetin katılımıyla Polonya 12. İHA Üssü'nde gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KÜRESEL BİR OYUNCU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, Türkiye'nin özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık insansız hava araçları, milli gemi projeleri, elektronik sistemler, kara araçları, silah ve mühimmat sistemleri alanlarında küresel bir oyuncu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendisinin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldiğini aktaran Görgün, "İHA'larımıza entegre radarlar, elektronik bileşenler, elektro-optikler, mühimmatlar, faydalı yükler ve platformlara entegre yazılımlar savunma sanayii ekosistemimiz tarafından milli olarak geliştiriliyor." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZ İLK KEZ NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE SİHA İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDU"

Görgün, İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisinin Türkiye olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Baykar, istihdam ettiği genç yetenekleri, oyun değiştirici gücü, çığır açıcı üstün teknolojileri ve ihracat başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği bir firma olup, ülkemizin de milli gururudur. Firmamızın yakalamış olduğu bu başarı ülkemizin dünyadaki imajını olumlu yönde artırmaktadır. Gerçekleşen ihracatla ülkemiz, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Proje kapsamında görev yapan Baykar ailesi başta olmak üzere emeği geçen tüm alt yüklenici ve KOBİ'lere de üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen teslimat töreninin dost ve kardeş ülke Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyor, ikili yoğun işbirliği ve ilişkilerimizin yakın gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum."

Haluk Bayraktar ise konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Bayraktar TB2 SİHA'ların son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdiklerini belirterek, böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Bu tarihi anlaşmanın derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştirdiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.