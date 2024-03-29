Başkan Erdoğan'ın seçim mesaisi devam ediyor
Kaynak: TRT Haber
31 Mart Yerel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da iki ilçede seçmenle buluşacak.
İlk adres Sultanbeyli olacak. Saat 14:30'da partisinin düzenleyeceği mitinge katılacak.
Ardından saat 16:30'da Sancaktepe'de halkla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı, son olarak İstanbul Kongre Merkezi'nde Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'na katılacak.