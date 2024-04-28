DEM Parti'den Sezai Karakoç'a büyük ayıp! AK Parti tepki gösterdi: Halkımıza ihanettir
Türk edebiyatının '7 Güzel Adam'ından biri olarak sayılan Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinin ismini DEM'li Büyükşehir Belediyesi, “ÇandAmed” olarak duyurmaya başlamasına Diyarbakır AK Parti'den tepki geldi.
Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımında, "Diyarbakırlı olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM'li belediyenin 'oldu bitti' ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değişmeye kalkması, Diyarbakırımıza, sanatımıza, özümüze, kültürümüze ve halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin!" dedi.
Diyarbakırımızın bir değeri olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM'li belediyenin...— Raşit Ocak (@RasitOcak) April 28, 2024
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