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19 Ekim 2021 Salı 11:33:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 11:33:00

Başkan Erdoğan'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı video mesajla tüm muhtarların 'Muhtarlar Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, 'Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönüle vererek yaptığımız işlerden biri de 2015 yılında aldığımız bir kararla 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan etmekti. Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum. Bilindiği gibi milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanı görevine ilk seçilişimizin ardından 2015 yılı başından itibaren ülkemizin 81 vilayetinin tamamından muhtarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmeye başladık.Tam 50 ayrı toplantıyla ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk. Bu toplantılarımızla hasbihal etmenin yanında gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşımızın, mahallemizin, şehrimizin sıkıntılarını çözdük.

"MUHTAR MAAŞLARINDA DA CİDDİ ARTIŞLAR YAPTIK"

Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ihdas ettiğimiz Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik. Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarlarımızın ve muhtarlıklarımızın meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladık. Muhtarlarımıza illerimizde Vali Yardımcısı, büyükşehirlerde Genel Sekreter Yardımcısı, diğer yerlerde ise Belediye Başkan Yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. Yine bu istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlarken muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptık.

"MUHTARLIK MÜESSESESİNİN ZATEN HAKKI OLAN KONUMA GELMESİNİ TEMİN ETTİK"

Tek tip kimlik belgesinden silah ruhsatı harcına kadar pek çok konuda muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk. İhtiyaç duyulan yerlerdeki uygun kamu arazileri üzerinde muhtarlık binaları yapılmasının yolunu açtık. Böylece muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhtarlar günü mesaj
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