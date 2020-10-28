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28 Ekim 2020 Çarşamba 21:31:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 21:31:00

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Mevlid Kandili vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun."

Etiketler : başkan erdoğan mevlid kandili mesaj
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