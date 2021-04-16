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16 Nisan 2021 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 14:53:00

Başkan Erdoğan'dan flaş Dendias açıklaması: Bakanımız ona haddini bildirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dendias ziyaretindeki gerilimle ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "Yunan bakana, Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Yunan Bakan ile görüşmede gerginlik) Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Aramıza başkalarını sokmayalım dedim. 150 bin soydaşımıza gerekli ilgi gösterilmiyor. Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.

(Patates soğan dağıtımı tartışması) Nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Biz işimizi biliyoruz, bunların yalanlarına ilgil duymadan yolumuza devam ediyoruz.

"YANLIŞTAN DÖNÜLMEZSE ATACAĞIMIZ ADIMLAR FARKLI OLUR"

(KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması) Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.

"KANAL İSTANBUL'DA TEMELLE BİRLİKTE KÖPRÜ YAPIMI BAŞLAYACAK"

(Kanal İstanbul) Temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Bu köprülerle birlikte kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Çok ciddi bir hafriyat söz konusu olacak. Bunların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak. Yerli sermayeden bu işe gelecek olanlar var, konsorsiyumla yürütecek olanlar olabilir. Dış krediyle bu işi içeriden yapmak da söz konusu.

Etiketler : başkan erdoğan yunanistan dendias çavuşoğlu
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