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23 Nisan 2024 Salı 07:23:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 07:23:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak temaslarını tamamlayarak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ankara'ya geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ırak ankara
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