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Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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03 Mayıs 2024 Cuma 23:21:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 23:21:00

Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Etiketler : yasa dışı göç Midilli Türk kara suları AYVALIK
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