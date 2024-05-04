Dede yadigarı peribacası

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Kapusuz Ailesi, bir süre ev olarak da kullandıkları peribacasının bakım ve temizliğini yapmayı sürdürüyor.

Hayriye Kapusuz, geçmişte kiler ve arılık amaçlı değerlendirdikleri peribacasını 2000 yılında ev olarak kullanmaya başladıklarını söyledi.

Küçük olmasına rağmen peribacasında oturma odası, mutfak, tuvalet, üst katında yatak odası olduğunu söyleyen Kapusuz, "Burası 25 metrekare, küçük ama insan yaşadığı yeri severse her yerde yaşar. Turistik bölge olduğu için gelenler oluyor. İşimi bitirince kapının önüne oturuyoruz" dedi.