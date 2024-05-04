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04 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50:00

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Etiketler : alparslan bayraktar iliç maden ocağı işçi naaş
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