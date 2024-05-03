Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu dönemi bitiyor

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03 Mayıs 2024 Cuma 23:24:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 23:24:00

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." dedi.

Karamollaoğlu, katıldığı TV canlı yayınında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.

Etiketler : saadet partisi temel karamollaoğlu genel başkanlık
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