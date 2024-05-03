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03 Mayıs 2024 Cuma 20:45:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 20:45:00

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere destek ödemesinin tarihini açıkladı. Bakan Yumaklı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun.
Etiketler : tarım ve orman bakanlığı ibrahim yumaklı çiftçi destek ödeme
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