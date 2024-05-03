Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere destek ödemesinin tarihini açıkladı. Bakan Yumaklı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun.
445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 3, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun.�� pic.twitter.com/SdRu9nvjeI
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