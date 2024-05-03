Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.�� pic.twitter.com/SdRu9nvjeI — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 3, 2024

445 milyon 249 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun.