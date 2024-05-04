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04 Mayıs 2024 Cumartesi 07:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 07:38:00

Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : milli savunma bakanlığı asker yıldırım şehit
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