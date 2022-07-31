"Hizaya getirilen Türkiye artık yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti. Kalabalığa, "Türkiye'nin 81 vilayeti ile birlikte Ordu'ya hizmet etmek için 20 yıldır gece gündüz çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz" diye seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal desteklere ülkemizin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonuna da yine sizlerle birlikte hazırlayacağız."

KISIR ÇEKİŞMELERE YER YOK

"Eskiden dünyada işler yolunda giderken Türkiye'nin, istikrarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekişmelerin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle ödedik. Üstelik bu krizlerde sadece elimizdeki avucumuzdakini kaybetmekle kalmaz, geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz istihdamımızla üretimimizle ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil, var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz. CHP'nin hani o karneyle benzin dağıtılan, karneyle ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar, terörle canımıza ve huzurumuza kast ettiler. "

ASIRLIK İŞLER YAPTIK

"Şimdi terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela var mı? Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Biz de işte bu büyük davanın son temsilcisi olarak, sizlerin huzuruna geldik. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Bu ülkenin sağlık sistemini adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Yoldan havalimanına, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Bu ülkenin uluslararası itibarını, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Artık bu ülkeyi de bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye, hedeflerinden vazgeçirmeye, kazanımlarını elinden almaya kimsenin gücü yetmez. Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. "

FINDIK TABAN FİYATI 54 TL

"Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi. Geçtiğimiz yıl 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyon dolara yakın fındık sattık. Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibariyle ülkemiz fındığının yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmış, insanlar üretime küstürülmüştü. Biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bu yıl da küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite ve Giresun kalite için 2 ayrı fiyat var ortalamasını 54 lira olarak açıkladık, bereketli olsun."

FINDIK BAHÇESİNDE DİNLENDİ

Başkan Erdoğan, fındık bahçesinde aileyle bir süre sohbet etti, neşeli anlar yaşandı. "Fındık kaç lira olsun" diye soru soran Erdoğan'a vatandaştan "Ordu'nun plakası 52 olsun" cevabı geldi. Cevap sonrası fındık bahçesinde gülüşmeler yaşandı.

32 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

"Son 20 yılda Ordu'ya 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 800 adet derslik, 4 bin 200 kişilik yurt açtık. 39 spor tesisi, 52 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi inşası devam ediyor. 4 bin 495 konut yaparak teslim ettik. 5 alanda kentsel dönüşüm devam ediyor. İlk denize dolgu Ordu-Giresun havalimanını kazandırdık. Dünyada 5 tane var, birisi burası. Bir tanesi de Rize-Artvin. Ordu-Giresun havalimanı yolcu sayısı 740 bin olarak gerçekleşti. 3 baraj 4 gölet inşa ettik. 70 taşkın koruma tesisi kurduk. Çiftçilerimize 4.5 milyar tarımsal destek verdik. 2 organize sanayi bölgesi kurduk. 2 milyar lira prim teşviki verdik. Ordu, Fatsa ve Ünye'ye doğalgaz arzı sağladık."

Erdoğan, kürsüye davet ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi. Ailesinin evine konuk olan Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

BAY KEMAL SEN BİR KORKAKSIN

"Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği öyle daralıyor ki anlatamam. Bizim yaptığımız veya yapma hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri sanki kendi akıllarıymış, vaatleriymiş gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu kifayetsizlerin çırpınışlarını istisna ile seyrediyoruz. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Biliyorsunuz bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Kendisi Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. 15 Temmuz'dan hatırlıyorsunuz değil mi. Saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na geliyor ve oradan FETÖ'cülerin, tankların arasında Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Adam yalancı ya, diyor ki 'haberim olsaydı ben beklerdim' ya on binlerce kişi orada bekliyor. Sen korkaksın, korkak."

BAŞKAN'DAN YENİ HİCRİ YIL MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kabe'nin fotoğrafına da yer vererek şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."