VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye Sigorta üretim performansını ilk çeyrekte de sürdürdü
Bakan Fidan, Hollanda'ya gidiyor
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini fosfor bombasıyla vurdu
“Ziraat Bankası'ndan rekor sendikasyon kredisi ile dış ticarete ve tarımın finansmanına kesintisiz d...
Bursa'da define arayan 3 kişi hayatını kaybetti
TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti
18 Nisan 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 10:00:00

Başkan Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan tanzanya türkiye samia suluhu hassa
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX