Başkan Erdoğan, seçim için MHP ile uzlaşıyı açıkladı: Baraj yüzde 7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı:

BOSNA, KARADAĞ: Bosna-Hersek'in barış ve istikrarının tüm Balkanların barış ve istikrarı için hayati önemi haizdir. Bosna-Hersek'in iç siyasi sorunlarını ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde çözmesini arzu ediyoruz. Bosna'da eğer üçlü liderlik kendi arasında bir birliktelik sağlar ve "Bizim işimize kimse karışmasın, sadece Türkiye arabuluculuk yapsın" derlerse biz bu işe gireriz. Kendilerine söyledim zaten. "Bir yerlerden talimat bekleyerek değil, siz üçlü olarak bu kararı verin; sonra biz bu adımı hayırlısıyla atarız." Karadağ'ın NATO üyeliğini destekledik, ayrıca 250 milyon avroluk ticaret hedefine ulaşmak için yol haritamızı ele aldık. Dost ve müttefik Karadağ tarafında da Türk yatırımlarının artmasını arzu eden güçlü bir irade görmek bizleri sevindirdi. Balkanlara yakın ilgimiz devam edecek.

AFGANİSTAN: Şu anda henüz Afganistan'da bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil. Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Burada tereddütler söz konusu. İşte bakın hiç umulmadık anda 200'e yakın insan öldü, içinde Taliban mensupları da var. İstihbarata göre DEAŞ Horasan deniliyor. Biz süreci dikkatle takip etmeliyiz. Bir defa kesinlikle Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz. Aynı şekilde Afganistan'a komşu ülkeler, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan hep birlikte Taliban'ın atacağı olumlu adımlara belki ortak olmak isterler. Biz de bu noktada yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Biz Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim. Libya gibi bir anlaşma yapmak mümkün değil diyemem. Eğer aynı şekilde bir muhatap karşımızda olursa niye öyle bir anlaşma yapmayalım? Bizim derdimiz problem çözmek.

(Taliban'ın muhatap alınmaması gerektiği görüşü üzerine) Bizi bazı kesimler ilgilendirmez. Biz kendi irademize bakacağız. Türkiye'nin bu bazı kesimler dediğiniz muhalefeti hiçbir şekilde çözüm odaklı çalışmadı ki... Masaya oturmadan çözüm üretemezsiniz. Büyükelçiliğimiz yeniden şehir merkezindeki büyükelçilik binamıza döndü. Şu anki planımız bu şekilde diplomatik varlığımızın sürdürülmesi yönünde. Planlarımızı güvenlik durumuyla ilgili gelişmelere göre sürekli güncelliyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir.

Afgan kadınlarıyla alakalı olarak, biz ülkemizdeki kadınları nasıl görüyorsak Afganistan'daki kadınların aynı hakları yaşaması noktasında elimizden gelen bütün gayretle adımlarımızı atarız. Zaman zaman Afganistan'dan kadın parlamenterlerle görüşürdüm. Belli bir ilerleme kaydettiklerini söylerlerdi. Örnek olarak da bizim kadınlarımızı gösterirlerdi. Şimdi Taliban'ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Onlar bu konuda da bir değişikliği muhakkak göreceklerdir. İsterlerse her türlü desteği veririz, ki bu reformist bir yaklaşımdır.

DEAŞ: (Trump'ın "DEAŞ'ın yüzde 100'ünü devirdim, şimdi yeni bir DEAŞ var" açıklaması) Doğrusu ben bu açıklamayı hiç doğru bulmuyorum. Amerika DEAŞ'ı bitirmemiştir. DEAŞ'a karşı da hiç böyle ciddi ve kararlı bir mücadele vermemiştir. Eğer bitirmiş olsalardı, Irak'takileri bitirirlerdi; Irak'ta bile halledemediler. Temennim odur ki DEAŞ Horasan'ı halletsinler. Biz de onlarla beraber adım atarız. DEAŞ'a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye'dir. Hâlâ veriyoruz.

ERMENİSTAN: Ermenistan'da kurulan yeni hükümetin bölge için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı dâhil, güven temelinde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek için samimi bir çaba göstermek sorumlu bir hareket tarzı olacaktır. Bu yönde ilerlemeye hazır olduğunu beyan eden bir Ermenistan hükümeti ile ilişkilerimizi kademeli olarak normalleştirmek için çalışabiliriz. Azerbaycan da, kapsamlı bir barış anlaşması için Ermenistan ile müzakereler başlatmayı öneriyor. 5'li ya da 6'lı bir platform (Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan) önerimiz ortada. Bölgede demiryolları, otoyollar yapılması gerekiyor; bu yollar, gönülleri de birbirine bağlayacaktır. Sayın Putin'le ve Aliyev'le mutabık kaldık. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ile de bunu konuşabiliriz.

S-400: Rusya'yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya'yla bizim gerek S400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var. Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bunların hepsini tekrar ele alacağız.

İSRAİL: Biz İsrail ile ilgili durumları zaten Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşerek gözden geçirmiş bulunuyoruz. Yeter ki başbakan ve diğer bakanlarda bir sıkıntı olmasın. Eğer bu BM Genel Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı orada olursa belki onunla orada da bir görüşmemiz olabilir.

28 ŞUBAT DAVASI: (Generallerin tutuklanması ve af talebi hakkında) Yargı kararını verdi. Bu karar sonrasında bizim kapımızı çalan olmadı.

YENİ ANAYASA: Muhalefet partilerinden herhangi bir beklentimiz yok. CHP'si de İP'i de hepsi kapılarını kapattı. O zaman biz hangisine bu yaptığımız çalışmayı, taslağımızı takdim edeceğiz? Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra Devlet Bey'e takdim edeceğim. Sonra çalışmaya devam edeceğiz.

SİYASİ PARTİLER YASASI: Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında yüzde 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. O da tabi konuşulabilir.

YALAN TERÖRÜ: Ülkemiz, benim 'yalan terörü' olarak ifade ettiğim saldırılara çok sık maruz kalıyor. FETÖ'sünden PKK'sına, terör örgütleri her mecrada türlü yalanlarla ülkemizi hedef alıyorlar. Bakıyorsunuz CHP ve Bay Kemal başta olmak üzere muhalefet partileri de bu yalanlara çok teşne. Adeta yalan fabrikası gibi çalışıyorlar. Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz. Arkadaşlarımız Türkiye'deki verinin Türkiye'de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak, itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa çalışması için teknik bir çalışma yürütüyorlar. Meclis açılır açılmaz bu konu Meclis'imizin gündemine getirilecektir. Bu konu demokrasimiz için önemlidir. Hem bireysel hak ve özgürlükleri koruyacak, hem de milletimize, devletimize yönelecek sistematik dezenformasyon ve yalan terörüne karşı milli güvenliğimizi koruyacak bir yasal zeminin ortaya konmasına katkı vereceğiz.

SOSYAL MEDYA

Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla Twitter'ın, Facebook'un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Çocuklarımızın okuldan, öğretmenden bu kadar uzak kalmış olmaları onlarda da belli bir rehavet meydana getirdi. Tavsiyem şu, çocuklarımız mümkün olduğunca cep telefonlarından uzak kalsınlar. Çünkü bağımlılık oluşturabiliyor.

AŞI KARARSIZLIĞI

Vatandaşımızın kesinlikle aşı olması, olmayanlara da tavsiye etmesini istiyorum. Çünkü aşıyı ne kadar yaygınlaştırırsak vaka sayısı da, vefat sayısı da azalacaktır. Bilim bunu söylüyor. Tabi yaklaşımımız aşıda zorlama olmaması, bunun gönüllülük esasına göre yapılmasıdır.

MUHALEFET HAZIMSIZ

Rezervimiz yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak. Tabi bu muhalefete dert oldu, çok daha düşük rakamlar bekliyorlardı. Bu dert bunları geriyor. Diğer taraftan bu kadar afet yaşadık. Bay Kemal hâlâ saçmalıyor, "AFAD'a para vermeyin" diyor. Niye rahatsız oluyorsun bundan? AFAD'a gelen paralar, konut yapımına, altyapıya üstyapıya kullanılıyor. Vatandaşın telef olmuş hayvanlarının yerine yenilerini veriyor. Vatandaşım böylece devletine güveniyor, inanıyor. Ama muhalefetteki bu hazımsızlık çok kötü bir şey.

Akşam



