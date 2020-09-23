Başkan Erdoğan, Leyen ile video konferansla, Stoltenberg ile telefonla görüşecek
Başkan Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
Başkan Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.
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