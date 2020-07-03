Başkan Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasından bölümler de yer aldı.
Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2020
Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. pic.twitter.com/tguO2brqae
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi ile ilgili açıklama
- İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu...
- Otomobili sıkıştırılan kadın sürücü dehşeti yaşadı
- Başkan Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu
- Bakanlar Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti
- MSB, F-16'ların terör yuvalarını imha ettiği görüntüleri paylaştı