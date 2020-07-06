06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:44:00
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususunda mutabık kalırken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldılar.
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