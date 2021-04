Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kanal İstanbul'un Türkiye için avantajlarının neler olacağı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkılıp çıkılmayacağı soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un Montrö ile alakasının olmadığını belirterek şunları söyledi:

"42-43 km uzunluğu olan bie kanal burası. Bu kanalda Kradeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreleri bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi."

"KENDİ EGEMENLİĞİMİZİ TAMAMEN TESİS ETTİĞİMİZ ESER KAZANDIRIYORUZ"

Erdoğan, Kanal İstanbul ile kendi egemenliğimizin tesis edileceğinin altını çizdi:

"Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacak.

Kanal İstanbulumuzu İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak."

"ANKARA SÖZLEŞMESİ İLE YOLA DEVAM EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili sorulan soruya da şu yanıtı verdi:

"İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibarıyla ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor.

Burada bizim üzerinde durmamız gereken Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair yasa. Bu zaten var. Biz burada öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, biz bunun daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla birlikte yola devam ederiz."

"İTALYA BAŞBAKANI'NIN KENDİ TARİHİNDEN HABERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Darghi'nin kendisi hakkındaki açıklamaları için "Kendi tarihinden haberi yok" yorumunu yaptı:

"İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaqten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş bir kişi değilsin. Tayyip Erdoğan'a böyle bir ifadeyi kullanabilmen için senin tarihinden haberinin olması lazım, ama gördük ki haberin yok."

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE TURİZMDEKİ DÜŞÜŞ İSTİHDAMI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Son açıklanan rakamda bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu COVID meselesi sebebiyle turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Kalite noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur." dedi.

"KIBRIS'IN HAKLARINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ, YERİ GELİRSE MÜDAHALE EDERİZ"

Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki yaklaşımını ele aldı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kimseye yedirmeyeceklerini bir kere de gençlerimize anlattı:

"Çok ciddi sıçramaları Doğu Akdeniz'de ilk önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile yaptık. Türkiye Libya ile gerek sismik araştırmalarda gerek sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız, sondaj da yaparız. Bundan Yunanistan rahatsız oldu çünkü kendisinde o imkanlar yok. Yunanistan'ın bizim haklarımız gibi hakları da yok. Doğu Akdeniz'deki bütün gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı bir yere giderdi. Ama biz anlayış gösterdik. Her zaman yeri geldiğinde sondaj gemilerini tamir bakıma aldık ama bir şey söyledik Kıbrıs'la ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'ın haklarını kimseye yedirmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz. Şu anda gemilerimiz her an bazı adımların atılması gerekiyorsa bu adımları da atarlar. Biz görüşmelerden de kaçmıyoruz. Yeter ki Türkiye'ye saygı duymasını bilsinler."