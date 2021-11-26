Müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Erdoğan "Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sözlerimin hemen başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Ülkemiz en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahiptir. Dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım faaliyetini başlatabiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı başlattık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi açıkta, çaresiz bırakmadık.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut inşa etmek için hemen jarekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yatırım tutarı 750 milyon liradır. Deprem konutlarının ödeme tutarı ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. 2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk 2 yılı ödemesiz, toplam 20 yıl ödemeli plana göre 2+1 konutların taksidi aylık 750 liradan, 3+1 konutların taksidi 1050 TL'den başlayacak. Kira bedellerinden düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız konforlu, güvenli evlerine kavuşacak.

3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Depremina ardından İzmir'de sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yılda 20 bine yakın binayı yıkmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerinde çalışmaya göre yürütüyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Büyük kısmı eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmalarını çağrısında bulunuyorum.

SİZLERE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Sizlere buradan bir müjde de vermek istiyorum. Alsancak'taki yeni stadımızı da inşallah bugün açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. Bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

İzmir-Ankara YHT hattının ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız.

Kılıçdaroğlu, İzmir'in derdine derman olacak bir talimat vermiş midir? taBelediyelerin sorumluluğunda olan ve yapmadıkları şeylerin suçlarını hükümete atmaktan başka yaptıkları bir şey var mı? Verilen sözlerinin kaçını tuttular? Verilen vaatlerin sıfıra yakınını tuttuklarını göreceksiniz.

İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. İzmir'e icraat yapmadan ideolojik saplantılarını giydirmeye çalıştıklarını sizlerin de artık görmeye başladığını düşünüyorum. 2023 ve 2053'e bizleri taşıyacak bir vizyon koymaları mümkün değil? Bunlardan İzmir'e hayır gelmez! İzmir körfezinin kirliliğini görüyorsunuz dimi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi...

Biz hizmet götürürken ayrımcılık yapmıyoruz. İçme suyundan, yol, köprü, metro gibi yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işleri merkezi yönetim bütçesi ve bakanlıklarımız ile yürüttük. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıdır. Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin. Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız? Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. İzmir'in diğer sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz.

İzmir'de kütüphane olmadığını öğrendim. İzmir'deki eski tekel fabrikasını içinde kütüphane de olan bir kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.

İZMİR ADINA DUYDUĞUM SAMİMİ ÜZÜNTÜYÜ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık. Dört adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sellere karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Biz bugüne kada rülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Depremin ardından buraya geldiklerinde ekendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz.