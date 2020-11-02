Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."