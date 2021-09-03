5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

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03 Eylül 2021 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 09:56:00

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı Bölgesinde komandolar 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklaması yaptı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Teröristler Barış Pınarı bölgesi PKK/YPG
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