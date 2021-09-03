03 Eylül 2021 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 09:56:00
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı Bölgesinde komandolar 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklaması yaptı.
- 81 il valiliğine gönderildi! İşte ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' genelgesi
- 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
- İBB'den zam için ''olağanüstü'' toplantı çağrısı!
- Türkiye ile imzaları attılar! ''11 yıldır bu anlaşmayı bekliyorduk''
- 'Hudut namustur' pankartı açan genç konuştu
- Eski CHP'li yüzünden gazeteci Sak'a hapis