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06 Ekim 2023 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 14:01:00

Bakan Yerlikaya: Ağrı'da 2 BTÖ üyesi daha etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : AğrıBTÖ TerörEtkisi İçişleriBakanı
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