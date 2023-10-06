Bakan Yerlikaya: Ağrı'da 2 BTÖ üyesi daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AĞRI'DA 2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ❗️
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde #Ağrı #Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz... pic.twitter.com/aG29ui7oob
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