Batı Şeria'da 13 Filistinli gözaltında!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kenti ve Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesine baskın düzenledi.

Askerler, El-Halil'de 12, Anata'da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Şafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen askerler, Filistinlilerin evlerine zehirli gaz ve ses bombası attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

