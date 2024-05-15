VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'de faizler sabit kaldı!
İsrail'e silah sevkiyatına Biden engeli!
TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı
Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü!
İran'da cumartesileri de tatil ilan edildi
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:14:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:14:00

Batı Şeria'da 13 Filistinli gözaltında!

Kaynak: AA

ABONE OL

Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kenti ve Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesine baskın düzenledi.

Askerler, El-Halil'de 12, Anata'da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Şafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen askerler, Filistinlilerin evlerine zehirli gaz ve ses bombası attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : israil batı şeria gözaltı
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Motive'li gece

Motive'li gece
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX