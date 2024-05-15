TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı

İlkokul, ortaokul, lise, lisans ve üzeri olmak üzere mezunların da katılabildiği yarışmada 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Serbest kategori ve Vaka Analizi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere toplam 480.000 TL ödül verilecek. Çevrim içi olarak düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024.

Türkçe Doğal Dil İşleme alanında proje geliştirmek isteyen herkesin başvurabileceği yarışmada Serbest Kategorinin birincisine 100 bin TL, ikincisine 80 bin TL, üçüncüsüne 60 bin TL ödül verilecek. Vaka Analizi olarak düzenlenen ikinci kategorinin birincisi de yine 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü ise 60 bin TL ödül alacak.

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek.