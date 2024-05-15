Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nın giriş kısmında bulunan yapının çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Mısır Çarşısı'nın girişindeki yapının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.