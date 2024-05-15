VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'de faizler sabit kaldı!
İsrail'e silah sevkiyatına Biden engeli!
TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı
Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü!
İran'da cumartesileri de tatil ilan edildi
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:27:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:27:00

Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü!

Kaynak: AA

ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Ira Gispin adlı İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan askerin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, ölen askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun toplam kaybının 621'e yükseldiği, Gazze'nin karadan işgali sürecinde ise 273 askerin öldüğü bildirildi.

Kara saldırıları sırasında 1689 ve toplamda 3 bin 456 İsrail askerinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, İsrail ordusunun açıkladığı ölü ve yaralı asker sayılarının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar bulunuyor.

Etiketler : israil gazze asker
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Motive'li gece

Motive'li gece
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX