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15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:07:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:07:00

Böcek şovu yalan çıktı

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Savcılık, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın “Makamımdan dinleme cihazı çıktı” iddiasının yalan olduğunu tespit etti, ‘suç uydurma'dan soruşturma istedi.

"Makamımda böcek var" iddiası ortaya atan ancak şikayetçi olmayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın odasında savcılık tek bir böcek bile bulamadı.

Köksal'dan incelemek için 'böcek'leri isteyen savcılık 'imha ettik' yanıtını aldı. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi, Köksal'a soruşturma kapıda.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal makam odasında yaptırdığı taramada böcek ve video kayıt cihazları bulunduğunu iddia etmiş, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Köksal'ın basında yer alan haberlerini kendisinin şikayetçi olmamasına rağmen ihbar kabul edip inceleme başlattı. Soruşturma dosyasında emniyetin belediye binasında yaptığı araştırmada iddia edilen 'böcek' diye tabir edilen kayıt cihazlarına rastlanmadığı yer aldı.

'BÖCEKLERİ İMHA ETTİK'

Soruşturma dosyasında CHP'li Başkan Köksal'ın yazılı olarak yanıtladığı savcılığın sorularına verdiği yanıtlar da yer aldı. Başkan Köksal kimseden şikayetçi olmadığını ifade edip iddia ettiği böceklerin incelenmek üzere savcılığa verilmesi yönündeki soruya "Cihazlar görüldüğü anda imha edilip atılmıştır" yanıtını verdi. Köksal, savcılığın böcek olduğu iddia edilen materyallerle ilgili tutanak tutulup tutulmadığına ise "Tutanak tutmadık" cevabını verdi.

"İNCELEYECEĞİM, DEYİP ALDI"

Polisler, makam odasında arama yaptıkları sırada iddia edilen kayıt cihazlarını bulamadı. Dosyada, Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın polislere, "Söz konusu aletleri 'Kendim araştırma yapacağım' diyerek Burcu Köksal aldı" sözleri de dosyada yer aldı.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı "Emniyet tarafından yapılan incelemede Burcu Köksal'ın belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda 'böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer yoktur" dedi.

KÖKSAL'A SORUŞTURMA

Takipsizlik kararı veren Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında 'Suç uydurma ve iftira' suçlarından soruşturma açılmasını talep etti. w HABER MERKEZİ

AK PARTİLİ VEKİL TBMM'YE TAŞIDI

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makamında 'böcek' olduğunu iddia etmesine rağmen şikayetçi olmaması üzerine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, konuyu verdiği soru önergesi ile TBMM Başkanlığı'na taşımıştı. Yurdunuseven verdiği önergede "Mezkur böcek ve kamera iddiası ile ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığı, suç duyurusunda bulunulmuş ise bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın konu ile ilgili ifadesinin alınıp alınmadığını" sormuştu.

ZEYBEK: 'BÖCEK DEĞİL UYDU'

Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Böyle bir şey söz konusu değil. Makamdaki masamın karşısındaki duvarda asılı olan televizyonun arkasında uydu cihazı için zamanında açılan deliği böcek diye yansıttılar" demişti.

NE ŞİKAYET VAR NE DE SUÇ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı 'böcek' iddialarının gündeme gelmesinin ardından "2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet ya da suçlama yok. Herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz" demişti.

Etiketler : böcek soruşturma afyon
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