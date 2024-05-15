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15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10:00

Endonezya'da sel felaketi 58 can aldı!

Kaynak: IHA

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Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 58'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükselirken, kayıp 35 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e, kaybolanların sayısının ise 35'e yükseldiği bildirildi. Kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Selden bin 543 ailenin etkilendiği, üç bölge ve bir kasabada en az 249 ev, pirinç tarlaları dahil 225 hektarlık tarım arazisi, 19 köprü ve ana yolların çoğunun hasar gördüğü ifade edildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Batı Sumatra'da şiddetli yağışların "bulut tohumlama" yoluyla hafifletilmesinin planlandığını aktardı.

Öte yandan cumartesi akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Batı Sumatra eyaletinde sel, toprak kaymasının yanı sıra Marapi Yanardağı çevresindeki volkanik kül ve kaya parçalarından oluşan soğuk lav akışına yol açmıştı.

Etiketler : endonezya sel felaketi can kaybı
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