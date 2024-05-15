Terör örgütü PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.