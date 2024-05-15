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15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:34:00

Terör örgütü PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon
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