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15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:32:00

Bakan Şimşek Katar'da!

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Etiketler : mehmet şimşek katar ekonomik forum
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