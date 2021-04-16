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16 Nisan 2021 Cuma 23:34:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 23:34:00

Bakan Varank yerli aşı için gönüllü oluyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni tip koronavirüse karşı TÜBİTAK tarafından geliştirilen VLP aşısının insan denemeleri için gönüllü oldu. Bakan yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde müşahede altına alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü oluyor.

AA'nın haberine göre, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına katılacak olan Varank, yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde müşahede altına alınacak.

Hastanede EKG dahil klinik parametreleri takip edilecek olan Varank, kan testleri yapıldıktan sonra ilk doz aşıyı vurulacak. Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

VLP AŞISI, DERİ ALTINA YAPILACAK

Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü olarak aşılanacak.

İNSAN DENEMELERİNE 36 KİŞİ KATILIYOR

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

AŞININ FAZ-2'Sİ İNGİLİZ VARYANTINA UYGUN

Varank ve Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının haziranda Faz-2'ye, ağustosta da Faz-3'e geçmesi planlanıyor. Yerli VLP aşı adayının Faz-2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırlandı.

DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE TEK

Dünyada sayılı, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

AŞININ ÜRETİM ÜSSÜ GEBZE

Varank, Mayda ve İhsan Gürsel çiftinin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ocakta Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi'ni ziyaret etmişti.

VİRÜSÜ TAKLİT EDİYOR

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

Etiketler : Bakan Varank yeni tip koronavirüs VLP aşısı
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