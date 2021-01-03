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03 Ocak 2021 Pazar 20:04:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 20:04:00

Bakan Soylu: 2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nüfus müdürlüğü Rize
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